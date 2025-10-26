Comprueba el Super 11 de la ONCE de hoy, domingo 26 de octubre de 2025

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super 11 de la ONCE del domingo

Nuevo día, nuevos sorteos de la ONCE para este juego de azar diario que, junto al Triplex, ofrece cinco nuevos resultados para este domingo. Descubre los números ganadores en laSexta.com.

Elegir entre cinco y once cifras de 85. Estas son las instrucciones del Super Once, un sorteo que aportará cinco combinaciones ganadoras este domingo 26 de octubre de 2025.

Al igual que hizo en el sorteo de este sábado. Cada una saldrá a una hora: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Es importante tener esto en cuenta, pues los resultados se pueden comprobar a partir de la celebración del primero:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Listado de premios por aciertos

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).