Comprueba los resultados del Super Once de hoy, lunes 13 de octubre de 2025

Este lunes 13 de octubre el Super 11 de la ONCE no descansa y ofrece cinco nuevos sorteos. Comprueba en laSexta los resultados de hoy.

Cada día se celebra un nuevo sorteo de la ONCE. Mejor dicho: cinco sorteos. Cada uno a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h y a las 21:15h.

Este lunes, a pesar de ser festivo en varias comunidades autónomas, siguen los sorteos del Super Once, que dejan las siguientes combinaciónes ganadores este 13 de octubre de 2025:

Primer sorteo (10.00h): 13 19 20 21 22 23 25 27 29 30 33 35 37 47 49 57 68 79 84 85

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).