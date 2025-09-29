Comprueba los 5 resultados del Super Once de hoy, lunes 29 de septiembre de 2025

Te traemos los resultados de los sorteos de Super 11 de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), correspondientes al lunes 29 de septiembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Cada lunes se celebra un nuevo sorteo de la ONCE. Mejor dicho: cinco sorteos. En cada evento hay cinco combinaciones diferentes ganadoras. Cada una a una hora diferente: a las 10:00h, a las 12:00h y a las 21:00h. Dicho esto, los resultados del 29 de septiembre de 2025, se pueden comprobar a partir de la celebración del primero:

10:00h - 04 07 14 23 24 31 39 40 46 49 53 54 60 66 70 74 76 78 79 84

12:00h - pendiente de confirmación

14:00h - pendiente de confirmación

17:00h - pendiente de confirmación

21:15h - pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Premios Super Once del lunes

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

