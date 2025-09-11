Comprueba los 5 resultados del Super Once de hoy, jueves 11 de septiembre de 2025

Vuelve el sorteo de Super Once, un juego de la ONCE que se celebra todos los días. Consulta los números premiados en cada uno de los sorteos diarios del Super Once del jueves.

Un jueves más vuelve el sorteo del Super Once de casi finales de semana, pues mañana habrá otro. Finalizado el sorteo del Super 11 del miércoles y conocidos todos los resultados, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que proporcionará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. Será a partir del primer sorteo, el de las 10:00 horas, cuando se pueden consultar en directo los números premiados del jueves 11 de septiembre de 2025:

10:00h - pendiente de confirmación

12:00h - pendiente de confirmación

14:00h - pendiente de confirmación

17:00h - pendiente de confirmación

21:15h - pendiente de confirmación

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Los pasos a tener en cuenta para jugar al Super Once se resume en uno: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Estos son los premios de Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).