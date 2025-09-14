Comprobar el Super 11 de la ONCE de hoy: premios de los sorteos del domingo 14 de septiembre de 2025

Todos los números premiados de los 5 sorteos del Super 11 de la ONCE del domingo

Termina la semana con los últimos cinco sorteos del Super 11 de la ONCE. A partir de las 10:00h de la mañana desde laSexta.com puedes ir comprobando los números premiados de este juego diario.

¿Qué mejor manera de poner punto final a la semana que ganando un millón de euros? Desde las 10:00h de la mañana, la ONCE anuncia las cinco combinaciones ganadoras de sus sorteos del Super Once del domingo, 14 de septiembre de 2025, a la vez que anuncia los del Triplex. Los números premiados de hoy son:

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 1, 6, 17, 24, 28, 31, 41, 45, 48, 54, 57, 61, 62, 63, 65, 71, 75, 80, 82, 84

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once, como ocurre con el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Qué premios reparte el Super Once

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).