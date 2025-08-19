Ahora

Juegos ONCE

Comprobar los resultados de los 5 sorteos del Super Once de hoy, martes 19 de agosto de 2025

Vuelve un día más un sorteo de Super Once, un juego de la ONCE que se celebra todos los días. Consulta los números premiados en cada uno de los tres sorteos diarios del Super Once del martes 19 de agosto de 2025.

Un martes más vuelve el sorteo del Super Once de casi finales de semana, pues mañana habrá otro. Finalizado el Super Once del lunes y conocidos todos los resultados, la ONCE vuelve con un nuevo juego, que proporcionará cinco combinaciones diferentes ganadoras: a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

Será a partir del primer sorteo, el de las 10:00 horas, cuando se pueden consultar en directo los números premiados del martes 19 de agosto de 2025:

  • Primer sorteo del Super Once (10:00h): pendiente de confirmación
  • Segundo sorteo del Super Once (12:00h): pendiente de confirmación
  • Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación
  • Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación
  • Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

El Super Once es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Lo mismo se aplica al Triplex, Así, para participar en este juego de la ONCE hay que adquirir una participación mínima de 1 euro, pero si quieres hacerte con el premio 10 millones de euros a un único ganador, deberás acertar en los 11 números de la combinación ganadora con una apuesta de 10 €.

Premios del Super 11 para combinaciones de 11 números

Un único acertante puede hacerse con el premio máximo del Super 11, que otorga 10.000.000 € a la combinación de 11 números acertados que tiene un coste de 10 €. Así, los premios que se pueden ganar en el Super 11 de la ONCE jugando una combinación de 11 números son:

  • 11 aciertos: un millón de euros
  • 10 aciertos: 50.000 euros
  • 9 aciertos: 1.000 euros
  • 8 aciertos: 100 euros
  • 7 aciertos: 20 euros
  • 6 aciertos: 5 euros
  • 5 aciertos: 2 euros
  • 4 aciertos: 1 euro

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

