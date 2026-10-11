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Comprobar premios del Super 11 de la ONCE del domingo 11 de octubre de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del domingo 11 de octubre de 2026.

Premios y resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del domingo Premios y resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del domingolaSexta

Para este domingo 11 de octubre de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super Once de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

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  2. La acampada de Sol se mantiene firme tras dos semanas y con la llama de la protesta viva después de la muerte de Maricarmen
  3. Trump, a la carrera ante las elecciones: promete abaratar el diésel, presume del petróleo venezolano y amenaza a Irán
  4. Mucho por resolver en Ceuta: la ciudad autónoma se prepara para la visita de los reyes con El Guano aún sin desalojar
  5. Sin efectos prácticos: el alto el fuego en Gaza cumple un año mientras los ataques de Israel ya suman 1.500 muertos
  6. Salvador Romero, el protagonista del timo de los billetes dorados y la promesa de una fortuna millonaria: "No he estafado ni he mentido"