Super Once de hoy | Comprueba los resultados de los 5 sorteos del martes (27 de enero de 2026)

En laSexta.com te ofrecemos los resultados de los sorteos de Super ONCE de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, correspondientes al día de hoy, martes 15 de julio. Consulta aquí los números premiados para ver si eres uno de los ganadores.

Estas son las combinaciones ganadoras de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE correspondientes al día de hoy, martes 27 de enero de 2026.

Primer sorteo del Super Once (10:00h): 02 03 04 15 16 18 23 25 35 41 43 45 48 49 56 69 70 73 77 83

Segundo sorteo del Super Once (12:00h): 02 03 04 07 08 12 20 22 27 38 40 51 55 57 59 68 70 72 81 83

Tercer sorteo del Super Once (14:00h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Super Once (17:00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Super Once (21:15h): pendiente de confirmación

ONCE realiza cinco sorteos de Super Once de lunes a domingo, por lo que tienes un total de 35 ocasiones cada semana para hacerte con sus premios. Estos se celebran a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h, justo después de que se descubran los números del Triplex.

¿Cómo se juega al Super 11 de la ONCE?

El coste mínimo de esta apuesta es de 1 euro y el premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. En la participación, se seleccionan entre 5 y 11 números en una tabla del 1 al 50, que pueden utilizarse en un solo sorteo o en varios consecutivos. Durante el sorteo se extraen 27 números premiados en ese intervalo, que serán los que determinen los aciertos.

¿Cuánto se puede ganar con el Super 11 de la ONCE?

Los premios dependen del número de aciertos y la cantidad de números apostados. Por lo tanto, se obtendrá un premio mayor con 5 aciertos si se apostó por 5 cifras en comparación con una apuesta de 11. También influye la cantidad de dinero apostada: si apostamos 1 euro por una combinación ganadora de 11 cifras obtendremos un millón de euros, pero si apostamos 10 euros por esa misma participación, el premio será de 10 millones de euros. Todos los premios se pueden consultar en la página oficial de la ONCE.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).