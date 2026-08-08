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Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo del sábado 8 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 8 de agosto de 2026.

Sueldazo de la ONCE | Comprueba los números premiados del sorteo del sábado Sueldazo de la ONCE | Comprueba los números premiados del sorteo del sábadolaSexta

Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: 07.362
  • Número de serie: 001
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: 08.929 Serie: 035
  • Número: 83.197 Serie: 012
  • Número: 34.686 Serie: 011
  • Número: 04.095 Serie: 012

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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