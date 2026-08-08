ONCE de los fines de semana
Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo del sábado 8 de agosto de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 8 de agosto de 2026.
Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: 07.362
- Número de serie: 001
- Número: 08.929 Serie: 035
- Número: 83.197 Serie: 012
- Número: 34.686 Serie: 011
- Número: 04.095 Serie: 012
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)