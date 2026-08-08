Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo del sábado 8 de agosto de 2026

Sueldazo de la ONCE | Comprueba los números premiados del sorteo del sábado

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado 8 de agosto de 2026.

ONCE de los fines de semana

Para este sábado 8 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: 07.362

Número de serie: 001

Número: 08.929 Serie: 035

Serie: Número: 83.197 Serie: 012

Serie: Número: 34.686 Serie: 011

Serie: Número: 04.095 Serie: 012

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)