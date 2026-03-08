8M - Sueldazo de la ONCE del domingo | Resultado del sorteo de este domingo, 8 de marzo de 2026

Ahora

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 8 de marzo.

Para este domingo 8 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: 55714
  • Número de serie: 010
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: 57131 Serie: 025
  • Número: 85698 Serie: 051
  • Número: 88539 Serie: 035
  • Número: 89392 Serie: 034

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

