Ahora

ONCE de los fines de semana

ONCE | Resultado del sorteo del Sueldazo del domingo 9 de agosto de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 9 de agosto de 2026.

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingo Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingolaSexta

Para este domingo 9 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: 65539
  • Número de serie: 54
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: 01317 Serie: 033
  • Número: 21815 Serie: 032
  • Número: 32320 Serie: 041
  • Número: 39060 Serie: 023

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

Las 6 de laSexta

  1. La solidaridad no es suficiente en Ceuta: los voluntarios y las ONG, desbordados ante la crisis migratoria
  2. El incendio de Navas de San Antonio, Segovia, obliga a evacuar Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute
  3. Israel rechaza el plan de 15 puntos de Trump para la Franja de Gaza y Netanyahu avisa: "Conmigo no habrá un Estado palestino"
  4. Ayuso y su uso privado de lo público: del chalé para las vacaciones en la sierra al 'aticazo' en Chamberí
  5. Hallan los cadáveres de un matrimonio con signos de violencia en Tauste, Zaragoza
  6. Todo comienza el 12 de agosto: el 'Trío Ibérico de Eclipses' en año y medio que convertirá España en el epicentro cósmico del mundo