ONCE de los fines de semana
ONCE | Resultado del sorteo del Sueldazo del domingo 9 de agosto de 2026
Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 9 de agosto de 2026.
Para este domingo 9 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:
- Combinación ganadora: 65539
- Número de serie: 54
- Número: 01317 Serie: 033
- Número: 21815 Serie: 032
- Número: 32320 Serie: 041
- Número: 39060 Serie: 023
Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)