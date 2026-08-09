ONCE | Resultado del sorteo del Sueldazo del domingo 9 de agosto de 2026

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingo

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este domingo 9 de agosto de 2026.

ONCE de los fines de semana

Para este domingo 9 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

Combinación ganadora: 65539

Número de serie: 54

Número: 01317 Serie: 033

Serie: Número: 21815 Serie: 032

Serie: Número: 32320 Serie: 041

Serie: Número: 39060 Serie: 023

Los acertantes del número se llevan, mientras que los que acierten también la serie reciben el. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)