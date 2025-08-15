Resultados del Cupón Extra de Verano ONCE 2025 de hoy: números premiados y lista de ganadores

Hoy, 15 de agosto de 2025, la ONCE celebra su esperado Sorteo Extra de Verano, con un primer premio de 15 millones de euros y numerosos premios adicionales. Comprueba los resultados que obtienen premios millonarios.

El ecuadro de agosto ha llegado y, con él, el festivo nacional más esperado del verano. Como esperado es también el Cupón Extra de Verano de la ONCE, que llega un año más para celebrar el Día de la Asunción con premios millonarios.

Con un primer premio de 15 millones de euros, muchos llevan días soñando con las opciones que tienen para hacerse millonario con su boleto en la mano. Desde que este sorteo naciera allá por el 2000, más de 20 años después para muchas personas este Extra de Verano ya es tradición.

Pero no es el único premio millonario que ofrece este sorteo: la ONCE repartirá más de un millón de premios que van desde los 6 euros que cuesta la participación hasta el millón de euros para los números adicionales. Los más tardíos han adquirido su cupón antes de las 20:55 horas del viernes, cuando la ONCE cerraba su venta. El sorteo del Extra de Verano se celebra el día 15 de agosto a partir de las 21:25 horas.

Resultados del Extra de verano de la ONCE

El Cupón Extra de Verano de la ONCE premia con 15 millones de euros al número pendiente de confirmación de la serie pendiente de confirmación. El resto de cupones que hayan acertado el número pero no la serie se llevan 40.000 euros.

Además, los cupones que tengan estos números y series reciben un premio de 1 millón de euros:

Número pendiente de confirmación , serie pendiente de confirmación

Lista de premios del Extra de Verano de la ONCE 2025

El cupón Extra de Verano de la ONCE ofrece múltiples premios con varios ceros de diferencia entre unos y otros para . El orden de los premios que se pueden ganar con el Extra de Verano de la ONCE es el siguiente:

1 premio de 15.000.000 € a las 5 cifras y serie.

a las 5 cifras y serie. 119 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

a las 5 cifras. 1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.

a las 4 últimas cifras. 10.800 premios de 120 € a las 3 últimas cifras.

a las 3 últimas cifras. 108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.

a las 2 últimas cifras. 1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

a la última cifra. 10 premios de 1.000.000 € a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

a las 5 cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas. 1.190 premios de 1.200 € a las 5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

¿Cuánto dinero se queda Hacienda del premio?

Si la ilusión ya te lleva a verte como uno de los grandes afortunados, seguramente te estés planteando esta pregunta.

Para tranquilidad de muchos, desde 2020 la Agencia Tributaria tan solo aplica la retención del 20% a todos aquellos premios que superen los 40.000 euros.

Por lo tanto, para este Extra de Verano de la ONCE quedan exentos todos los premios a excepción del primer premio millonario y los 10 premios adicionales de un millón de euros.

¿Qué probabilidades hay de ganar el Extra de Verano?

Desde la propia página web de ONCE responden a esta pregunta:

La probabilidad para que un único cupón se alce como ganador del primer premio es de 1 entre 12 millones (0,0000000833%). Para ganar alguno de los segundos premios la probabilidad aumenta: en este caso sería de 119 entre 100.000, lo que se traduce en un porcentaje del 0,00119%. Del mismo modo asciende si hablamos de terceros premios: 1.080 entre 100.000 (0,0108%).