Se acercan dos de los juegos más especiales del año, los sorteos del Día de la Madre. Como cada año, son la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y la ONCE los encargados de llevarlo a cabo y quien participe en ellos se puede hacer con uno de los mayores premios que reparten ambos operadores. Así, además de las sorpresas que tendrán lugar a lo largo del día, varios jugadores se llevarán un premio millonario este Día de la Madre de 2022.

La ONCE cuenta con un primer premio de 17 millones y SELAE, en cambio, entrega un Premio Especial Acumulado de 15 millones. Si quieres aspirar a uno de ellos con los que podrás comprarte la casa con la que siempre has soñado o uno de los coches más caros del mundo, tienes poco más de dos días para comprar un boleto. El precio es de 5 euros en el caso de la ONCE y de 15 euros en el de la Lotería Nacional.

El Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional se celebra este domingo 1 de mayo a las 21:00 horas desde el Salón de Loterías y Apuestas del Estado, y el de la ONCE poco después, a las 21:15 horas.

Premios principales de los sorteos del Día de la Madre

Ambos sorteos reparten un botín millonario este Día de la Madre. Conforme al dossier oficial publicado por SELAE, la suma de todos los premios del Sorteo Extraordinario es de 105 millones de euros. Entre ellos se pone en juego, además del especial acumulado de 15 millones de euros, un primer premio de 130.000 euros y un segundo premio de 25.000.

La ONCE reparte 17 millones de euros a quien porte el décimo con las cinco cifras y la serie y un premio de 40.000 euros a los 99 billetes que tengan el número, pero no la serie.

Se debe tener en cuenta que los ganadores de los premios de sorteos que superan los 40.000 euros tienen que rendir cuentas con Hacienda y tributar el 20%. Por lo tanto, los ganadores de los 17 y 15 millones no recibirán el importe total. El ganador del sorteo de la ONCE obtiene 13.647.000 euros. En el caso de la Lotería Nacional, el afortunado se llevará 12.008.000 euros.

El primer premio de la Lotería Nacional también tiene que pasar por las arcas del Estado, ya que reparte la cantidad de 130.000 euros y supera el límite fijado por la Agencia Tributaria. El ganador se hará con una cantidad final de 112.000 euros.

Qué comprar con los premios del Día de la Madre

Este domingo, 1 de mayo, uno de los participantes del sorteo del Día de la Madre, se hará con un premio millonario. En laSexta te contamos qué puedes hacer con esta fortuna.

El tercer coche más caro del mundo

Quien acierte las cinco cifras y la serie del sorteo de la ONCE no puede comprarse el coche más caro del mundo, ya que oscila entre los 23 millones de euros. Aun así, se puede hacer con el tercer coche más costoso del mercado. La clasificación de motor.es realizada en 2021, confirma que el Rolls-Royce Sweptail valorado en 13 millones de euros se posiciona en el tercer lugar de la lista de los coches más caros. Es una creación de Coachbuild, quien se encarga de diseñar los coches más peculiares de la marca británica.

La casa de Washington de Oprah Winfrey

Los dos primeros premios de ambos sorteos te autorizan a comprarte la casa de Washington de la periodista estadounidense, Oprah Winfrey. Está valorada en 11,8 millones de euros, según confirma Forbes, revista especializada en los negocios y finanzas.

La encargada de ‘The Oprah Winfrey Show’ vendió su mansión el pasado año por la cantidad mencionada y Forbes asegura que se trata de una de sus fincas más grandes de Washington. Cuenta con 16 hectáreas y aloja un bar y una bodega en su interior.

Villa en la Toscana italiana

Seguro que alguna vez has soñado con ser el dueño de una increíble villa. Si ganas uno de los principales premios de este Día de la Madre puedes hacer realidad tus sueños. El portal de venta y alquiler Idealista pone en venta un chalet con piscina en Porto Santo Stefano, en la Toscana Italiana por 7 millones de euros.

La villa tiene 834 metros cuadrados, 16 habitaciones, 12 baños, piscina y jardín, etc. El jardín cuenta con varias áreas con terrazas frente al mar y el mobiliario necesario para hacer vida al aire libre.

Outfit completo Louis Vuitton

Los segundos premios (40.000 y 25.000 euros) de ambos sorteos te dan la oportunidad de hacerte con el mejor look con el que irás a la última vestida de Louis Vuitton.

Una de las novedades de la ostentosa marca es su cazadora cropped vaquera Damier Graphite. La puedes combinar con un vestido de tipo camiseta decorado con un estampado de mandarina y con un bolso en tonos pastel.

La página web oficial de la tienda completa el outfit con las sandalias Vedette y los pendientes Louisette.

Precio de cada prenda