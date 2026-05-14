SELAE | Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 14 de mayo de 2026

Resultado del sorteo de La Primitiva del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 14 de mayo de 2026, para La Primitiva.

Para este jueves 14 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

Además, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE. Los jueves asimismo hay sorteo de Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).