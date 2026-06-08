Lotería SELAE
La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo del lunes 8 de junio de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 8 de junio de 2026, para La Primitiva.
Para este lunes 8 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 10,4 millones de euros:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).