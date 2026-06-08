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Cupón Diario de la ONCE | Resultado del sorteo del lunes 8 de junio de 2026

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves, siempre a la misma hora. Consulta los números ganadores del sorteo del lunes 8 de junio en laSexta.com.

Este es el número que se lleva el premio del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del lunesEste es el número que se lleva el premio del sorteo del Cupón Diario de la ONCE del luneslaSexta

Para este lunes 8 de junio de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo del Cupón Diario de la ONCE:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo

Los acertantes del número se llevan 35.000 euros, mientras que quien tenga, además, el número de serie, se lleva medio millón de euros. Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex así como el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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