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La Primitiva de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del lunes 18 de mayo de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este lunes, 18 de mayo de 2026, para La Primitiva.

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del lunesLa combinación ganadora del sorteo de La Primitiva (SELAE) del luneslaSexta

Para este lunes 18 de mayo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el de la Bonoloto y el del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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