Bote: 2 millones de euros
La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del jueves 9 de abril de 2026
Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 9 de abril de 2026, para La Primitiva.
Para este jueves 9 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:
- Combinación ganadora: pendiente de sorteo
- Número complementario: pendiente de sorteo
- Reintegro: pendiente de sorteo
- Joker: pendiente de sorteo
También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonolotoy el del Cupón Diario de la ONCE. Asimismo, los jueves se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional.
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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).