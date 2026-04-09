La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del jueves 9 de abril de 2026

Loterías y Apuestas del Estado: comprobar La Primitiva del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 9 de abril de 2026, para La Primitiva.

Para este jueves 9 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Número complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

Joker: pendiente de sorteo

También puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonolotoy el del Cupón Diario de la ONCE. Asimismo, los jueves se celebra el sorteo ordinario de la Lotería Nacional.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).