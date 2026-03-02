Ahora

Bote histórico

La Primitiva de hoy💰 Comprobar el ganador del bote del sorteo del lunes 2 de marzo de 2026

El primer sorteo de La Primitiva de la semana pone en juego hoy un bote de 116,5 millones. Comprueba el resultado de este lunes, 2 de marzo de 2026.

Para este lunes 2 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 116,5 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once y del Triplex, así como el del Cupón Diario, todos de la ONCE y la Bonoloto.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

