¿A cuánto asciende el bote histórico que La Primitiva pone en juego hoy?

Una vez más, el sorteo de La Primitiva acaba sin acertante de categoría especial, por lo que el bote sigue aumentando. Este lunes se bate de nuevo el récord y se pone en juego una cantidad nunca vista antes en el sorteo.

Otro sorteo sin acertante de categoría especial implica un bote mayor para el siguiente. Y así ha sido con La Primitiva desde septiembre, última vez que se repartió el bote del sorteo. Desde entonces, los sorteos se han ido sucediendo haciendo repartos 'pequeños', especialmente si lo comparamos con el bote que se ha ido acumulando hasta ahora.

Y es que La Primitiva nunca había repartido un bote tan grande y cada día que pasa, mayor es. Para el sorteo de este lunes, 2 de marzo, el bote asciende a 116,5 millones de euros, después de que el sorteo del sábado no sólo no repartiera el bote especial, sino que tampoco registrara acertantes de primera categoría. Para hacerse con el gran bote es necesario acertar los seis números y el reintegro, mientras que los acertantes de primera categoría son los que acierten únicamente las seis cifras de la combinación ganadora.

En el último sorteo, el del sábado, sí hubo seis acertantes de segunda categoría, que acertaron cinco de los seis números de la combinación ganadora y el complementario, con un bote unitario de algo más de 40.000 euros.

