Comprueba el sorteo de La Primitiva del lunes 8 de septiembre de 2025, con un bote de 7,7 millones

Una semana más, tres sorteos más de La Primitiva: el del lunes arranca con un bote de 7,7 millones de euros. Consulta en laSexta.com si estás entre los premiados de hoy.

Comienza una nueva semana, y aunque para muchos es especial —la vuelta al cole—, en cosas de sorteos y loterías, hoy es un lunes más. Los primeros sorteos arrancan a las 10:00h de la mañana, con los diarios de Super Once y Triplex de la ONCE, y ya cerca de la noche tienen lugar la mayoría, entre ellos el primer sorteo de La Primitiva, que tiene lugar poco después del de la Bonoloto. El de hoy llega con un bote acumulado de 7,7 millones de euros, después de que La Primitiva del sábado terminara sin acertantes de primera categoría.

Los números de la combinación premiada del sorteo de este lunes, 8 de septiembre de 2025, son los siguientes: pendiente de sorteo. El número complementario es el pendiente de sorteo y el reintegro es el pendiente de sorteo. El código premiado del Joker es el pendiente de confirmación.

¿Cómo puedo jugar a La Primitiva?

La Primitiva se sortea tres veces a la semana: los lunes, jueves y sábados. La mecánica es sencilla: los participantes deben elegir una combinación de seis números entre el 1 y el 49. Quienes acierten esos seis números se consideran ganadores de primera categoría. Además, a los jugadores que acierten cinco de las seis cifras se les asigna un número complementario en su participación de forma aleatoria. De esta manera, los jugadores que aparte de adivinar estas cinco cifras acierten el complementario reciben la distinción de acertantes de segunda categoría.

Existen dos formas de jugar a La Primitiva: la opción simple, que consiste en seleccionar entre una y ocho columnas con seis apuestas cada una, y la opción múltiple, que permite marcar más de seis números en la primera columna. Por cada número que se añade en el modo múltiple se debe pagar una cantidad adicional.

¿Cuánto cuesta jugar a La Primitiva?

El precio para jugar a La Primitiva es de 1 euro por apuesta, más un euro adicional que se debe pagar por cada columna jugada y otro euro más si se marca la casilla del Joker.

¿Qué es El Joker de La Primitiva

Por otro lado, a La Primitiva se le asocia el sorteo del Joker. Para este juego se asigna a cada boleto jugado un número aleatorio de siete cifras. Aquellos participantes que tengan las siete cifras en el mismo orden en el que se han extraído reciben el primer premio, valorado en un millón de euros por acertante.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).