Comprueba el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 6 de agosto de 2026

Resultado del sorteo de La Primitiva del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 6 de agosto de 2026, para La Primitiva.

Para este jueves 6 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: 03 09 14 19 22 26

Número complementario: 13

Reintegro: 4

Joker: 0 5 5 9 7 0 7

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)