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Sorteo de SELAE

Comprobar el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 11 de abril de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 11 de abril de 2026, para La Primitiva.

La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoyLa Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoylaSexta

Para este sábado 11 de abril de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Super Once, del Triplex, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto. Además, los sábados se celebra el sorteo del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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