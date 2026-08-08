Comprobar resultado de La Primitiva del sábado 8 de agosto de 2026

La Primitiva (sábado): comprueba los números premiados del sorteo de hoy

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este sábado, 8 de agosto de 2026, para La Primitiva.

Para este sábado 8 de agosto de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva:

Combinación ganadora: 12, 21, 25, 26, 43 y 49

y Número complementario: 19

Reintegro: 2

Joker: 8 880 558

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE, de la Lotería Nacional y de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)