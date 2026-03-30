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Bote: 10 millones de euros

💰Comprobar La Primitiva | Resultado del sorteo del lunes 30 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados del sorteo de La Primitiva del lunes 30 de marzo de 2026.

Comprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semanaComprobar premios de La Primitiva (lunes) del primer sorteo de la semanalaSexta

Para este lunes 30 de marzo de 2026, esta es la combinación ganadora del sorteo de la La Primitiva, con un bote acumulado de 10 millones de euros:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número complementario: pendiente de sorteo
  • Reintegro: pendiente de sorteo
  • Joker: pendiente de sorteo

Además de este, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el del sorteo de la Bonoloto de hoyy el primer sorteo del Cupón Diario de la ONCE de la semana.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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