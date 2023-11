"Entre tierras de Castilla y Extremadura, y con el río Tajo como testigo, nos encontramos con la Villa de El Gordo". Desde el Ayuntamiento de este pequeño municipio de la comarca del Campo Arañuelo destacan esta "territorio de gran riqueza", asentamiento que se creó a raíz de la improductividad de la tierra de la Puebla de Naciados, muy próxima, hoy desaparecida. El Gordo se encuentra a orillas del embalse de Valdecañas, ya en la provincia de Cáceres aunque muy cerca de la de Toledo, aunque hasta el año 1833 perteneció a Ávila.

El nombre del pueblo lo comparte con el que recibe el primer premio de la Lotería de Navidad, aunque su relación es nula. Algunos dicen que el origen de la nomenclatura de la villa se debe a uno de los apellidos más frecuentes en la zona, Gordo, de origen abulense; otros, por su parte, hablan de la existencia en la antigüedad de una posada propiedad de "un hombre de constitución obesa". Sea como fuere que se originara el nombre de este municipio de apenas 80 kilómetros cuadrados y menos de 400 habitantes, de lo que nunca ha podido disfrutar el pueblo de El Gordo es del Gordo de Navidad.

Con más de 200 años de historia, el primer premio del sorteo extraordinario del 22 de diciembre se ha repartido en decenas, cientos de lugares. Y aunque Madrid y Barcelona son las más afortunadas —normal, teniendo en cuenta el número de décimos que se venden aquí—, son muchas las pequeñas localidades donde en algún momento han caído los euros (o las pesetas) de este ansiado premio previo a las fiestas de Navidad.

Eso sí, El Gordo nunca ha sido uno de ellos. Hay que tener en cuenta que la provincia de Cáceres tampoco es de las más afortunadas —sólo ha caído el Gordo en ocho ocasiones—, ni tampoco Ávila, a la que pertenecía el Gordo cuando se empezó a celebrar el sorteo, que sólo ha disfrutado de un Gordo en más de dos siglos.

De El Gordo a Navalmoral de la Mata

El Gordo no ha disfrutado de un Gordo, aunque sí lo hace de la mayor colonia de cigüeñas de España, según explican en un reciente reportaje publicado en 'Business Insider'. ¿Lo hará en 2023? Nunca se sabe. Todo depende del número en el que caiga este año y si se ha vendido o no en el municipio, obviamente.

Y aunque no se sabe qué números han comprado o comprarán los vecinos de El Gordo, lo que sí sabemos es que a menos de 20 kilómetros de la villa, en Navalmoral de la Mata, hay un número que incluso llevándose el Gordo puede que no sea cobrado por todos. ¿Por qué? Porque hace solo unos días, un bar del municipio, La Barrika, era objeto de un robo de la máquina expendedora de Lotería de Navidad. El propietario, claramente afectado, recordó a sus convecinos que al haber denunciado el robo, ningún décimo con esa combinación que no haya sido adquirido legalmente (en el bar o en una administración de lotería) no se podría cobrar.