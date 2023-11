Mientras en Mota del Cuervo (Cuenca) una vecina se encontraba 20 décimos de Lotería de Navidad y era reconocida por haber ido a buscar a su legítima dueña para devolverle lo que era suyo, en Navalmoral de la Mata (Cáceres) dos personas han entrado en uno de los bares de la localidad para robar una máquina expendedora de Lotería de Navidad. El robo tuvo lugar el pasado 16 de noviembre sobre las 2:00h de la madrugada, como se puede comprobar en las imágenes de las cámaras de seguridad compartidas por el dueño de La Barrika, el establecimiento en el que fue robada la máquina.

El gerente de la cafetería, Antonio Mariscal Díaz, ha explicado en sus redes sociales lo sucedido, cuando "en dos minutos" dos personas "rompieron la centralita de la alarma", entraron al local "y se llevaron la máquina expendedora de Lotería de Navidad". "Después de solucionar el problema y poner una denuncia, pongo en conocimiento de que todo el que compre el número 30742 fuera de la administración o fuera de mi casa no cobraría el premio si tocara", ha señalado.

Efectivamente, esto es lo que ocurre cuando se notifica el robo de uno o varios décimos de Lotería. "Hay una denuncia sobre la fracción y serie de los décimos que se han llevado y si tocan, la administración no va a pagar ni un duro, porque consta como robado", añade, insistiendo en que da igual si se compra "con o sin recargo".

Aunque el enfado del dueño del local es evidente, ha insistido entre sus vecinos y clientes que le "jodería" mucho que saliera el número y que algunos no pudieran cobrarlo precisamente por esto. Por eso ha insistido en que hay que tener cuidado con dónde se compra la Lotería de Navidad. "No se cobra recargo y va en sábanas enteras. No os fieis de los décimos sueltos. Son robados y no se abona", insiste.

¿Qué hacer cuando nos roban un décimo de Lotería?

Lo cierto es que con cualquier décimo de Lotería, sea el de Navidad o no, es importante tener los números de serie y fracción en caso de que éste sea sustraído o desaparezca de alguna manera. "Lo primero que hay que hacer es denunciarlo", tal y como explicó Luis Sanabria en Más Vale Tarde el año pasado.

Pero si a ese número le toca además alguno de los premios del sorteo, es más importante aún, para que se ponga en marcha "un trámite para detectar si alguien quiere cobrar ese décimo". Cada décimo de lotería tiene "nombre y apellido" en uno de los laterales, que son el número de serie y fracción, lo que hacen que cada décimo sea único y diferente de los demás. De esta manera, al estar identificados todos los décimos robados, nadie podrá cobrarlos.