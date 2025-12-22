"Mil millones para Palestina", protesta pacífica en el patio de butacas del Teatro Real durante el Sorteo de Navidad

Un grupo de docentes se ha levantado de forma pacífica en el Teatro Real durante una pausa del sorteo para pedir que el Estado destine a Palestina los beneficios de la Lotería de Navidad.

Ni siquiera el día más mágico del año está al margen de la reivindicación. Durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, y aprovechando una pausa en el canto de los niños y niñas de San Ildefonso, varias personas del patio de butacas del Teatro Real se pusieron en pie para entonar, de forma pacífica, un mensaje claro y directo: "mil millones para Palestina".

La acción fue breve, simbólica y sin interrupciones y estuvo protagonizada por un grupo de docentes vinculados al movimiento cívico 'Marea Palestina: la educación contra el genocidio'. Su objetivo, explican, no era llamar la atención sobre ellos mismos, sino aprovechar un momento de máxima visibilidad mediática para poner el foco en una iniciativa política concreta.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) ya registrada en el Congreso de los Diputados, que plantea que el Estado español destine a la población palestina el beneficio generado por el Sorteo de la Lotería de Navidad. Una medida extraordinaria de solidaridad, orientada a reforzar la respuesta humanitaria y la atención a la población civil.

Los participantes insisten en que no reclaman el dinero de los premios, sino los fondos que obtiene el Estado con el sorteo.

Desde el colectivo explican que la intervención responde a una responsabilidad cívica mínima como docentes: evitar que una iniciativa institucional con una finalidad humanitaria pase inadvertida.

En declaraciones a laSexta, aseguran que no tienen previsto repetir la acción durante el sorteo, al menos por ahora. La intención, recalcan, no es la confrontación ni el protagonismo, sino abrir el debate político sobre una propuesta concreta, con impacto real y verificable, en uno de los momentos de mayor atención pública del año.

