Un ladrón entra 'escondido' a una escuela infantil de Ibiza y roba 150 décimos de Lotería de Navidad

El ladrón fue grabado por las cámaras de seguridad: entró tapado con una manta y movió la cámara para que no quedara registrado el momento del robo. Han desaparecido 15 series completas.

Entre fotos de actividades sensoriales, de vídeos e imágenes sobre la última promoción de niños y de campañas de escolarización a final de verano, el Centro Infantil Vilanens de Ibiza ha publicado en sus redes sociales un mensaje diferente, en el que denuncian el robo de "15 series de la Lotería de Navidad". Concretamente, de la 'escoleta' han desaparecido 150 décimos del número 26597, todos los de las series de la 143 a la 157 ("ambas incluidas"). Y sí, las series completas.

"Se están anulando, pero por si os la ofrecen, Máxima difusión", solicitan desde el centro. Lo cierto es que antes de que se celebre el sorteo, que tiene lugar el 22 de diciembre, no se pueden 'anular' estos décimos, pero una vez pasado, en el caso de que tocaran, sus legítimos dueños podrían acudir para invalidarlos y así evitar que alguien los cobrara.

El robo tuvo lugar el pasado sábado, último fin de semana de agosto, cuando una persona, oculta bajo una manta, entró y se llevó la Lotería de Navidad y, además, una caja en la que había 60 euros, tal y como el propietario de la escuela ha explicado a El Periódico de Ibiza y Formentera. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, a las que el citado diario ha tenido acceso, se puede ver como el ladrón entra y mueve la dirección de la cámara para poder actuar sin ser retratado.

Los décimos de la Lotería de Navidad sustraídos forman parte de la estrategia de la Asociación Nacional de Guardias Civiles Retirados, a la que el el dueño de la 'escoleta' pertenece, para financiarse. Fue él mismo el que acudió a la Policía Nacional para presentar la denuncia. "Los décimos llegaron el viernes", explicó al diario ibicenco. "Cuando volví el lunes, ya no estaban". En total, el valor de los décimos robados es de 3.000 euros.

El número al que pertenece la serie de Lotería de Navidad robada de la escuela no se puede adquirir en ninguna administración de Loterías de Ibiza ni Formentera, aunque sí en la administración del Carrefour de Palma de Mallorca, ubicado en la calle General Riera, la única de todas las islas Baleares donde se puede comprar.