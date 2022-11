Hay un 99,981% de probabilidades de que no te toque ningún premio de la Lotería de Navidad el próximo 22 de diciembre. Pero ¿y si toca? En ese caso, hay varios aspectos que hay que tener claros, como que la cantidad de dinero que ingresan los ganadores - que no es la misma que recogen el listado de premios - o que no ingresarán lo mismo los casados en régimen de gananciales que los que lo hicieron con separación de bienes.

Dicho esto, vamos a desgranar las principales dudas que surgen en torno al cobro de los premios. La primera de todas es la cantidad que se recibe en la cuenta bancaria, que en el caso del primero, el segundo y el tercer premio de la Lotería de Navidad se reduce con la retención de Hacienda. En cada uno de estos premios, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos y, por tanto, el ganador los recibe íntegramente.

Aplicando la teoría al primer premio, quedaría lo siguiente: una vez restados estos 40.000 euros, Hacienda se hace con el 20% de 360.000 euros: 72.000 euros. De este modo, quedarían 328.000 euros para el ganador. En la siguiente tabla puedes comprobar cuánto dinero se quedarían los jugadores en cada uno de los tres primeros premios, pues el resto de ellos - los que son inferiores a los 40.000 euros - no tributan a Hacienda:

Cobrar el premio de la Lotería de Navidad casado

Dicho esto, cabe señalar que la cantidad que se quede el ganador - después de la retención de Hacienda, en el caso de los tres primeros premios - puede reducirse a la mitad si el ganador está casado en gananciales, pues en ese caso se reparte el entre los dos miembros de la pareja. Según advierte la OCU en su web, correspondería el 50% para cada uno.

En cambio, si el régimen económico es de separación de bienes, el premio sería en su totalidad para la persona que lo ha comprado, a no ser que la pareja pueda demostrar que el décimo se ha comprado a medias. ¿Y cómo se demuestra algo así? Hay varias formas.

En la Lotería de Navidad no hay apretón de manos que valga. Al menos no como prueba para cobrar el futuro premio. Por ello, no está de más recurrir a los escritos y dejar claro quién ha contribuido en la compra del número y con cuánto dinero. Así, la persona que custodie el décimo debe entregar al resto de participantes una copia firmada del décimo con su nombre y DNI en la que también se añada el nombre de la persona que juega con ese número, serie y fracción, así como la cantidad de dinero con la que ha contribuido.

Otra forma 'más moderna' de dejar claro quién participa con cada número puede ser también un mensaje de WhatsApp. Eso sí, en el mensaje debe aparecer los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno.