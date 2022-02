"De que toque 'El Gordo' existe una probabilidad de 1 entre 100.000 porque hay 100.000 números diferentes y 999.999 de que no te toque", ha explicado Manuel de León, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT).

En este sentido y de cara a la celebración del sorteo, el matemático ha asegurado que debido a la existencia del reintegro hay algo más de un 15% de posibilidades de ser agraciado con algún otro premio. "Quince de cada cien números aproximadamente se llevarán algo", ha remachado.

Ante la superstición que hace que algunos números sean más buscados que otros, Manuel de León ha insistido en que "todos" los números tienen la misma probabilidad de salir premiados, por lo que "no hay número feos". "A unos les gustan más unos que otros pero la probabilidad de todos es la misma", ha subrayado.

Hay una probabilidad de 1 entre 100.000 porque hay 100.000 números diferentes y 999.999 de que no te toque

De este modo, el matemático ha rechazado que trucos, como jugar siempre al mismo número, tengan algún tipo de efectividad para hacerse millonario. "No resuelve nada, no tiene ninguna efectividad", ha manifestado De León, al tiempo que ha advertido de que "la única manera de que toque todo es comprar todos los números y eso no es rentable porque solo se reparte el 70% en premios".

"Es simplemente jugar y esperar a ver si hay suerte", ha afirmado el investigador del ICMAT, que ha agregado que "podría ocurrir perfectamente" que este año, como en 2015, saliera agraciado con el premio Gordo el mismo número, el 79.140.

Preguntado sobre si es aconsejable seguir alguna pauta para aumentar las posibilidades de ganar en el sorteo de Lotería de Navidad, ha señalado que el único mecanismo es seguir la máxima de que a cuantos más números se juegue, más probabilidades habrá de resultar premiado. Ahora bien, también avisa de que además se está "gastando más dinero".

"La única seguridad de que te toque es comprarlo todo. No hay ninguna pauta. No es como en los juegos de azar como la ruleta o blackjack. Aquí no hay ninguna estrategia", ha explicado, para después aclarar que es más probable ganar en el Sorteo de 'El Niño' que en el de Navidad porque tiene más premios y, por lo tanto, hay más reintegros. "Aumenta la probabilidad de que te toque algo", ha remachado.

Por último, el investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas cree que el establecimiento del gravamen a los premios de la Lotería han desincentivado su compra. "Si esperas ganar un millón y son 800.000 euros eso no va en el sentido de animar a la gente a comprar lotería", ha declarado, para después apuntar que, "al final, quien gana siempre es Hacienda".