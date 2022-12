El día 22 de diciembre es sinónimo de ilusión y tiene su propia banda sonora: los niños y niñas de San Ildefonso cantando sin cesar los premios de la pedrea. "¡Mil euros!" son las dos palabras que más se repiten, concretamente 1.794 veces, pero entre esos se rompe la rutina cuando llega el momento de cantar los grandes premios de la Lotería de Navidad. Entre ellos están los cuartos premios, que son casi casi los más pequeños de la familia, sólo por detrás de los quintos. El primero ha sido cantado a las 54289, y el número en el que ha caído es el XXXXX.

Junto a él han sonado otras palabras que no son los "¡Mil euros!", sino algo un poquito más intenso: "¡Doscientos mil euros!". Pero tienes que tener en cuenta que en caso de que tengas un décimo con este número, no es ese el premio que te llevas. Este es el premio que le corresponde a una serie completa, compuesta por diez décimos, por lo que cada boleto premiado se lleva un total de 20.000 euros. Pero desde hace unos años, concretamente desde 2013, los premios de los sorteos están sujetos a un gravamen especial que hace que muchos de ellos se 'reduzcan' en forma de impuestos.

Los cuartos premios, no obstante, son los primeros de los grandes que se 'libran' de este impuesto. Desde 2020, la cuantía exenta de impuestos es de 40.000 euros, por lo que de cada gran premio los primeros 40.000 euros no tributan. Dado que el premio individual de cada décimo con el cuarto premio es de 20.000 euros, por debajo de ese límite, este sí se cobra de manera íntegra. Esto no ocurre sólo con los cuartos y los quintos premios, que son los más pequeños, sino con los 'otros' premios derivados de los grandes: las aproximaciones, las centenas y el reintegro.

Cómo comprobar otros números de la Lotería de Navidad

Si has ganado un cuarto premio, ¡enhorabuena! Si además has comprado más de un décimo para este 22 de diciembre, también estás de suerte, porque estás en la página en la que tienes que estar. No siempre es fácil comprobar los décimos de la Lotería de Navidad, sobre todo si se tienen varias combinaciones. Para evitar lo tedioso de ir consultándolos uno a uno, tienes a tu disposición el Lotómetro de laSexta, una herramienta que te permite comprobar a la vez todos los números que quieras. Su funcionamiento es más que sencillo: sólo tienes que añadir en el casillero correspondiente los números con los que juegas y la cantidad con la que lo haces que, de ser un décimo, será 20 euros. De hecho si no rellenas este campo aparecerán 20 euros por defecto.

Una vez que tengas todos los números guardados, podrás ir comprobando según avanza el sorteo si te ha tocado algún otro premio, o incluso si alguno de los que ya tenías por ser, por ejemplo, una aproximación, se lleva algo más al haber sido cantado en la pedrea. Eso sí, te recomendamos que la comprobación final la hagas una vez que haya terminado el 'show', para estar más seguro de si te ha tocado algo. Recuerda que los números se quedan guardados en el Lotómetro siempre que uses el mismo dispositivo y no elimines el historial de navegación.