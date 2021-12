Si aún no te has hecho con ningún décimo de la Lotería de Navidad, estás a tiempo. Aunque solo quedan unos días para que el próximo miércoles 22 de diciembre se celebre el gran Sorteo, sigue habiendo boletos disponibles. Eso sí, si pretendes hacerte con algún número famoso que ronda por las redes sociales, como el día que comenzó a erupcionar el volcán de la Palma, mejor que no lo intentes, porque ya está agotado.

Hay combinaciones numéricas que todos los años se convierten en famosas por algún motivo, tienen más demanda que otras e incluso llegan a agotarse. Este año, en concreto, ha tenido una enorme acogida el 19921, el 00030 y el 80121. Cada uno de ellos tienen una razón que hace que sea motivo de compra para cientos de aficionados de la Lotería. Pero al igual que hay personas que suelen confiar en combinaciones concretas para afrontar el encuentro con la fortuna navideña, hay otras que prefieren dejar volar su imaginación y crear sus propios números.

¿Dónde encontrar números de la Lotería de Navidad 2021?

Hoy en día es una tarea muy sencilla dar con el número deseado. Existen diferentes opciones online y todas tienen la misma validez, ya no hay necesidad de acudir al propio local de la administración. A continuación, te explicamos diferentes alternativas sobre cómo hacerlo:

Buscador de décimos de Lotería de Navidad de laSexta.com

Este buscador de números de la Lotería de Navidad te permite localizar en qué administración se encuentra tu número favorito de cara al Sorteo Extraordinario de Navidad. Al introducir la combinación numérica, el programa, en cuestión de segundos, proporcionará un listado con todas las administraciones del país en las que se vende. Gracias a ello, podrás decidir si finalmente lo quieres comprar de forma online, llamar por teléfono o ir a una administración concreta de las que aparecen.

Web Oficial de la Loterías y Apuestas del Estado

En esta web oficial, además de buscar tu número y las administraciones en las que se comercializa, también puedes comprarle. La operación es muy sencilla, tan solo basta con escribir el número deseado, seleccionar la fecha del Sorteo, en este caso el 22 de diciembre, y proceder al pago. De esta forma, ahorrarás tener que desplazarte físicamente hasta la administración y tener que hacer colas.

En caso de querer averiguar en qué zona se vende el número que has pensado, puedes hacer uso del ‘buscador’. A través de él aparece un listado con los puntos de venta donde se puede adquirir el cupón deseado.

Buscadores online de Administraciones como Doña Manolita

Hay muchas administraciones que cuentan con su propia página web en la que se pueden adquirir décimos. El año pasado tuvieron que adaptarse al nuevo escenario y debido a las restricciones de la pandemia muchas optaron por ofrecer a sus clientes esta nueva posibilidad.

Establecimientos icónicos como Doña Manolita (en Madrid); la Bruja de Oro (Lleida) o el Gato Negro (en Barcelona) son algunos de los ejemplos que responden a lo comentado anteriormente. A pesar de ello, también es necesario destacar que a estas fechas ya hay administraciones que han cerrado su venta online como por ejemplo Doña Manolita. Nada más entrar a su web, aparece una gran ventana indicando que 'La Lotería de Navidad por internet está agotada'.

Apps móviles para jugar a la Lotería de Navidad

Existen aplicaciones destinadas específicamente a la Lotería como TuLotero o Miloto. La primera te da la opción de gestionar la reserva y compra de los décimos de cualquier sorteo de la Lotería. Automatiza la compra y el cobro de premios permitiendo que el premio sea ingresado automáticamente en el saldo de la aplicación, sin comisiones. Además, si has compartido el décimo con otros contactos de tu teléfono, ingresa la parte que corresponde a cada uno.

Por otro lado, la app MiLoto funciona de una forma muy similar. Permite compartir los premios, consultar los resultados de los sorteos en tiempo real, cobrar los premios de forma instantánea y comprar cualquier décimo. La gran particularidad es que gestionan de forma exclusiva todos los pedidos online de la Administración Nº6 El Negrito de Alicante que tiene más 100 años de antiguedad.