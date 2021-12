El Lotómetro de laSexta es una herramienta que permite comprobar todos los números de la Lotería de Navidad a la vez. Es decir, al ser un multicomprobador, puedes consultar todos los décimos que juegas sin necesidad de hacer varias búsquedas. En otras palabras, no tendrás que ir verificándolos de uno en uno, si no que, al clickar en 'Actualizar', aparecerá todo el listado de décimos indicando si tienen premio o no.

¿Cómo puedo comprobar la Lotería de Navidad 2021?

El funcionamiento es muy sencillo: tan solo tienes que introducir el número con el que juegas junto con el importe en la casilla principal. Si lo haces ahora, todavía te saldrá un mensaje: 'pendiente de sorteo'. Sin embargo, tus números quedarán guardados (y permanecerán en la herramienta mientras que no elimines o borres el historial del navegador). Así, el mismo día del sorteo, el 22 de diciembre, al pulsar 'actualizar', sabrás si tus números han sido premiados y cuál es la cuantía de los mismos. Como ya sabes, es un multicomprobador, por lo que puedes introducir tantos números como juegues.

Además, este multicomprobador ofrece varias opciones de interactividad. A través de ellas, puedes configurar la búsqueda como desees. Por ejemplo, eliminar décimos, añadir nuevos números a la plantilla, borrar por completo toda tu búsqueda para iniciar una nueva... De esta forma, la herramienta te permite saber de forma rápida y en único vistazo si este año la suerte ha estado de tu parte.

¿Qué premios puedo comprobar con el Lotómetro?

Igualmente, el Lotómetro también ofrece una relación de todos los números agraciados con los principales premios del sorteo, desde el Gordo hasta los ocho quintos premios.

¿Puedo compartir con el Lotómetro los premios por Whatsapp?

Por otro lado, es necesario destacar que el Lotómetro de laSexta te ofrece la posibilidad de compartir el resultado de cualquier décimo registrado a través de WhatsApp. Si pulsas en el icono de la App de mensajería, que aparece a la izquierda de cada número, podrás compartir la cuantía del premio con otra persona o grupo. Una vez que pulses el icono, la herramienta te redirigirá a tu WhatsApp web o a la aplicación móvil, donde solo tendrás que elegir con quien quieres compartir el resultado.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

Existen dos tipos de premios: los 'menores', en los que el premio es de 2.500 euros o menos; y los 'mayores', que son los que superan esta cifra. Si el premio es igual o superior a 2.500 euros, se puede cobrar en una de las entidades financieras autorizadas por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE):

Abanca Corporación Bancaria

Banco de Sabadell

Bankia

BBVA

Caixa Bank

Cajamar

Caja Sur BBK

Ibercaja Banco

Kutxabank

Unicaja Banco

El pago se realizará a través de un cheque o de una transferencia bancaria, según lo que elija la persona agraciada una vez que el banco haya recopilado toda la información necesaria para cumplir con la normativa. Es decir, es necesario acudir al banco tanto con el décimo premiado como con el DNI. En el caso de que fuera un décimo compartido, deberán acudir todas las personas para cobrar el premio o designar a un representante que se encargue de las tramitaciones. Además, cualquiera de ellos podrá solicitar un certificado acreditativo a efectos fiscales.

Sin embargo, si el premio es menor, se puede cobrar el mismo día del evento en cualquier administración de loterías. Con el objetivo de evitar disgustos, es mejor cobrar el premio cuanto antes. Pero hay que saber que existe un plazo para cobrar los premios: tres meses desde las 18:00 horas del día del Sorteo.