"¡Cero mil cerocientos... cero cero!". ¿Cuántas veces habremos escuchado esta broma, imitando lo que podría suponer cantar el número 00000 de la Lotería de Navidad? Esta combinación es, todos los años, muy polémica; en torno al 00000 existen mil historias, la mayoría de ellas absolutamente mentira. Aunque ya mucha gente sabe que no es cierto, hubo un tiempo en el que se creyó que era un décimo 'reservado' para la Casa Real, que Loterías y Apuestas del Estado regalaba a la familia real española para probar suerte en el sorteo de la Lotería de Navidad. Nada más lejos de la realidad: no, SELAE no regala el 00000 a Felipe VI y a Letizia (ni lo hizo en su momento a Juan Carlos I y a Sofía).

Otra de las muchas cosas que se han dicho sobre este número es que ni siquiera existe, que no está a la venta para el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, que se celebra el 22 de diciembre. Craso error: el 00000 sí es uno de esos números que están grabados en una de las bolas de los números que entran en el bombo grande del Teatro Real. No sólo eso, sino que además se vende en cinco administraciones diferentes, repartidas por España, concretamente en Cádiz, Las Palmas de Gran Canaria, Logroño, Murcia y Valencia. Esto indica que en caso de que el Gordo se fuera para este número, estaría bastante repartido por el país.

Pero a lo importante. ¿Cómo se cantaría el 00000 en el sorteo de Navidad? No es ninguna incógnita, porque ya una vez fue cantado, aunque sólo en forma de pedrea. Fue en 2014, y cuando salió la bola con los cinco ceros grabados en láser el cántico fue, al contrario de lo que algunos podrían pensar, mucho más breve de lo esperado: un simple y llano "¡CERO!". Lo cierto es que cantar esta combinación no es una sorpresa para los niños y niñas de San Ildefonso, que ensayan para el día 22 de diciembre durante varios meses, varias veces a la semana.

¿Se ensaya para cantar el 00000?

Durante los simulacros, los niños practican la aparición de números cortos, como el 00000, pero éste no es el único: 00001, 00002, 00003... los números bajos, en general, son los que pueden generar algo más de problemas, por eso forman parte de los entrenamientos de los niños 'cantarines' de San Ildefonso. También entran dentro de los planes de los ensayos los números que terminan en muchos ceros, como el 01000. "Ensayamos con esos números para que, si salen, no rompan el ritmo, la dinámica del sorteo", asegura a laSexta.com Vicente Miguel Ramos, que lleva siendo 24 años educador del colegio de San Ildefonso.

Uno de los trucos para cuando salen este tipo de números es, según Ramos, tocarles el hombro durante la práctica de un alambre, de modo que, con el número en la mano, sólo canten las unidades. Si el 00000 se canta como ya hemos dicho, con un simple "Cero", los números como el 01000 se cantan exactamente igual, indicando el número que es: "¡Mil!". Los números más cortos del sorteo son precisamente este, el 01000, amén del 00001 y el 00002, que se cantan como "¡Uno!" y "¡Dos".