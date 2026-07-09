Lotería Nacional del jueves | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, jueves 9 de julio de 2026

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueves

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 9 de julio de 2026, para la Lotería Nacional.

Para este jueves 9 de julio de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

Primer premio: pendiente de sorteo

Segundo premio: pendiente de sorteo

Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y el Super 11 de la ONCE, así como el del último Cupón Diario de la ONCE de la semana y de la Bonoloto. Los jueves también hay sorteo europeo de EuroDreams.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).