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Resultados de Lotería Nacional

Lotería Nacional del jueves | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, jueves 9 de julio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 9 de julio de 2026, para la Lotería Nacional.

Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueves Lotería Nacional de hoy: comprobar los resultados y premios del sorteo del jueveslaSexta

Para este jueves 9 de julio de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y el Super 11 de la ONCE, así como el del último Cupón Diario de la ONCE de la semana y de la Bonoloto. Los jueves también hay sorteo europeo de EuroDreams.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura ahora que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "un importante pago" a la OTAN
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  3. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  4. El PP copia el discurso de la patronal para criticar desde el absentismo hasta la subida del salario mínimo
  5. Detenido un hombre, pareja de la mujer asesinada en Mijas junto a su hija, por el doble asesinato
  6. De jugar con sonajeros a especular con llaves: cuando 500 metros cuadrados valen más vacíos que llenos de niños