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[ONCE] Resultados del Triplex de la ONCE del jueves 9 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves 9 de julio de 2026.

Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueves Estas son las combinaciones ganadoras de los 5 sorteos diarios del Triplex de la ONCE del jueveslaSexta

Para este jueves 9 de julio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): 610
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Trump recula y asegura que España se "ha redimido por completo" tras acceder a "numerosos pagos" a la OTAN
  2. La Fiscalía recurre la retirada del pasaporte a Begoña Gómez por ser "desproporcionada" y acusa al juez Peinado de "confabular"
  3. El juez concluye que el exDAO agredió sexualmente a una subordinada y transforma la causa en sumario
  4. Hay problemas con las bajas, pero no los que dice Feijóo: no hay médicos de cabecera en fin de semana y solo 500 médicos inspectores que las revisen
  5. Imputan al antidisturbios que agredió por la espalda a una docente valenciana durante una protesta educativa
  6. Al menos 12 heridos, uno de ellos por una cornada en el brazo, en un tercer encierro de San Fermín con muchas caídas