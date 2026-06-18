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Resultados de Lotería Nacional

Lotería Nacional del jueves | Comprobar el resultado del sorteo de hoy, 18 de junio de 2026

Descubre gracias a laSexta los números ganadores en el sorteo de este jueves, 18 de junio de 2026, para la Lotería Nacional.

Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueves Primer y segundo premio de la Lotería Nacional del jueveslaSexta

Para este jueves 18 de junio de 2026, los resultados del sorteo ordinario de la Lotería Nacional son:

  • Primer premio: pendiente de sorteo
  • Segundo premio: pendiente de sorteo
  • Reintegros: pendiente de sorteo

El primer premio de la Lotería Nacional de los jueves reparte 30.000 euros a cada décimo premiado, mientras que el segundo reparte 6.000 euros al décimo. Además, también puedes revisar los resultados del Triplex y los del Super 11 de la ONCE, así como el de la Bonoloto y del Cupón Diario de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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