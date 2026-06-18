Ahora

Juegos ONCE

[ONCE] Comprobar el resultado de los sorteos del Super 11 del jueves 18 de junio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del jueves 18 de junio de 2026.

Este jueves hay otros cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE: comprueba los números premiados Este jueves hay otros cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE: comprueba los números premiadoslaSexta

Para este jueves 18 de junio de 2026, los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE son:

  • Primer sorteo (10:00h): 03 09 11 12 15 16 17 20 24 26 33 37 39 42 43 44 55 63 67 79
  • Segundo sorteo (12:00h): 02 03 08 14 16 17 26 28 30 31 32 33 40 44 46 54 61 66 74 79
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Probar el origen de las joyas, otra posible declaración y esperar al final de las diligencias: el futuro judicial de Zapatero
  2. Arde una refinería en Moscú tras un nuevo ataque masivo ucraniano con drones contra la ciudad
  3. EEUU e Irán firman por adelantado su 'Memorando de Entendimiento' y abren el plazo para negociar la cuestión nuclear
  4. El PP lleva al Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a votar un adelanto electoral
  5. El Gobierno reconoce 63 asesinatos franquistas entre 1979 y 1983 a manos de la Policía y la extrema derecha
  6. La primera ola de calor llega este fin de semana con temperaturas que alcanzarán los 40 grados