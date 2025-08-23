Lotería Nacional de hoy | Comprueba los resultados del sábado 23 de agosto de 2025

Consulta los resultados de la Lotería Nacional de España del sábado 23 de agosto de 2025, organizado por Loterías y Apuestas del Estado. Comprueba los números premiados para ver si eres uno de los afortunados.

Tras el sorteo que tuvo lugar el pasado jueves, la Lotería Nacional vuelve a celebrar un nuevo sorteo este sábado. Como cada fin de semana, la Lotería reparte este 23 de agosto un primer premio de 60.000 euros al décimo y 12.000 euros, para su segundo.

Como cada sábado, el sorteo de la Lotería Nacional se celebra a las 13:00 horas, a partir de se momento sabremos los números ganadores de hoy:

Primer premio: pendiente de confirmación

Segundo premio: pendiente de confirmación

Reintegros: pendiente de confirmación

El décimo del 23 de agosto de 2025 celebra el 120 aniversario de la Asociación de la prensa de Málaga.

¿Qué premios reparte y cuándo se juega la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es uno de los juegos más antiguos que existen en España. Se celebra cada jueves y sábado, y el coste de la participación varía dependiendo del día. El sorteo del jueves cuesta 3 euros y su máximo premio es de 300.000 euros a la serie, mientras que el del sábado cuesta 6 euros y otorga 600.000 euros a la serie premiada.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

El juego consiste en acertar un número de cinco cifras, que van del 00000 al 99999. Se realizan dos extracciones que corresponden al primer y al segundo premio. Además, se hacen otras dos adicionales de una cifra para premiar con el reintegro (se devuelve el dinero de la apuesta), a todas las participaciones que acaben en dichas cifras. Los boletos que coincidan en las unidades con las unidades del primer premio también reciben el reintegro.

¿Cuáles son los Sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional?

La Lotería Nacional también organiza premios extraordinarios a lo largo del curso. El más conocido es el de Navidad, que siempre se juega en diciembre reparte la mayor cantidad de premios. Entre ellos se encuentra el ansiado Gordo de Navidad, que otorga 4 millones de euros a la serie o, lo que es lo mismo, 400.000 euros a cada décimo.

El siguiente en importancia es el Sorteo del Niño, que se juega siempre en enero, el día 6. También se celebran sorteos especiales de Invierno (la fecha varía dependiendo del año), de San Valentín, del Día del Padre, de Primavera y de Vacaciones. Estos suelen sustituir al sorteo del sábado de la semana en la que se celebran.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).