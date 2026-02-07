Ahora

Sorteo del sábado

Lotería Nacional de hoy | Comprobar el resultado del sábado 7 de febrero de 2025

Consulta los números premiados en la Lotería Nacional de España de hoy, 7 de febrero de 2025, organizado por Loterías y Apuestas del Estado en laSexta.

Consulta los premios del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, sábado

Los sorteos de Loterías y Apuestas del Estado y ONCE del sábado 7 de febrero de 2025 traen premios muy codiciados por los jugadores. La Lotería Nacional se juega a las 13:00h, pero no es el único sorteo del día.

El Triplex y Super Once anuncian resultados a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. El Sueldazo de la ONCE, que sortea 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años, tiene lugar a las 21:25h.

La Bonoloto por su parte se juega a las 21:30h, y La Primitiva de las 21:40h premia a los ganadores de categoría especial.

Resultados de la Lotería Nacional

El sorteo de Lotería Nacional celebrado este sábado, 30 de agosto de 2025, reparte el primer premio 1.300.000 euros a la serie y 130.000 euros al décimo del número pendiente de confirmación. El segundo, 250.000 euros a la serie y 25.000 euros al décimo, corresponde al pendiente de confirmación. El reintegro es para el pendiente de confirmación.

Lotería Nacional

La Lotería Nacional es uno de los juegos de suerte populares y tradicionales de España. Se realiza dos veces a la semana: los jueves y los sábados. Este sorteo, de gran arraigo en la sociedad española, es responsabilidad de Loterías y Apuestas del Estado, que a su vez depende del Gobierno de España y del Ministerio de Economía y Hacienda.

El precio de venta estándar de los jueves es de 3 euros el número. Sin embargo, los sábados ordinarios, como es el caso de hoy, asciende a 6 euros. En sorteos extraordinarios asociados a fechas puntuales y los celebrados los considerados sábados especiales, el precio varía entre 12, 15 y 20 euros el boleto.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

