Lotería Nacional de invierno | Comprueba el resultado del sorteo extraordinario del 10 de enero de 2026.

Este sábado la Lotería Nacional vuelve a poner en juego un sorteo extraordinario este sábado para celebrar la llegada del invierno. Comprueba el resultado en laSexta.

Loterías y Apuestas del Estado vuelve con un nuevo sorteo extraordinario, el segundo de 2026: su Sorteo Extraordinario de Invierno. Tras la Lotería de Navidad de 2025 y el Sorteo del Niño de 2026, llega este nuevo sorteo de la Lotería Nacional para ofrecer un primer premio de 150.000 euros al décimo.

Con un precio de 15 euros por décimo, los participantes en el Sorteo Extraordinario de Invierno podrán hacerse con alguno de los tres premios principales, pero no son los únicos. En este sorteo, la lista de premios se multiplica gracias al sistema de Bombos Múltiples, muy parecido al funcionamiento de la Lotería del Niño.

Resultados del Sorteo Extraordinario de Invierno 2026

A partir de las 13:00 horas de hoy, sábado 10 de enero, conoceremos los números ganadores del Sorteo Extraordinario de Invierno de 2026. Comprueba con laSexta la lista oficial de resultados del día:

Primer premio: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Segundo premio: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Tercer premio: pendiente de confirmación.

pendiente de confirmación. Cuartos premios: pendiente de confirmación

Los resultados de los premios menoresde este Sorteo Extraordinario de Invierno son:

Extracciones de 4 cifras: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Extracciones de 3 cifras: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Extracciones de 2 cifras: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Reintegros: pendiente de confirmación

Premios del Sorteo Extraordinario de Invierno

Loterías y Apuestas del Estado destina 105 millones de euros a los premios del sorteo, lo que corresponde a un 70% de la emisión total, dejando la siguiente lista de premios en 2026:

Un Primer Premio de 1.500.000 euros por serie.

por serie. Un Segundo Premio de 300.000 euros por serie.

por serie. Un Tercer Premio de 150.000 euros por serie.

por serie. Y 3.755.500 premios

El mayor de los premios del sorteo ofrece medio millón y medio de euros a la serie, aunque la cifra que a la mayoría de participantes importa es su traducción al premio obtenido por cada décimo: 150.000 euros se llevará el ganador o ganadora del primer premio.

El segundo premio no se queda corto, premiando con 30.000 euros al décimo y el tercer premio con 15.000 euros. Además, todas las extracciones de cuatro, tres y dos cifras reparten la suerte entre más números, y eso sin contar con aproximaciones y reintegros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.