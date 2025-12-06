Ahora

Sorteo extraordinario

Lotería Nacional del Día de la Constitución | Comprueba el resultado del sorteo extraordinario de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El tradicional sorteo del sábado de Loterías y Apuestas del Estado celebra esta jornada una versión 'extraordinaria' de la Lotería Nacional con un premio de 15 millones de euros. Descubre el resultado en laSexta.

Comprueba el resultado ganador de la Lotería Nacional (sorteo extraordinario Día de la Constitución) del 6 de diciembre.Comprueba el resultado ganador de la Lotería Nacional (sorteo extraordinario Día de la Constitución) del 6 de diciembre.laSexta/SELAE

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional se pone en marcha este sábado, ¡pero este 6 de diciembre llega con sorteo extraordinario! Loterías y Apuestas del Estado celebra así el Día de la Constitución española repartiendo un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo.

El sorteo se celebrará (como de manera habitual) a las 13:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples. Por un precio de 15 euros el décimo, los participantes de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional podrían disfrutar de parte de los 105 millones de euros que se han distribuirán en la lista de premios preparada para este sorteo.

Así, si quieres saber si has resultado ganador de su premio especial acumulado, repasa los números ganadores del sorteo de este 6 de diciembre:

  • Número del primer premio: pendiente de confirmación
  • Número del segundo premio: pendiente de confirmación
  • Reintegros: pendiente de confirmación

Lista de premios

Con el 70% de la emisión destinada a premios (un total de 105.000.000 euros), esta es la lista de premios del sorteo extraordinario de Lotería Nacional 'Día de la Constitución':

  • Un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo.
  • Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie.
  • Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.
  • 3.485.100 premios.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  2. Día de la Constitución, en directo | El Parlamento celebra el aniversario de la Constitución con el plante de varias formaciones políticas
  3. La carta de una trabajadora que renunció a su puesto en el hospital de Torrejón: "Propusieron que un anestesista pudiese llevar dos quirófanos a la vez"
  4. El Govern llega a un acuerdo para sacrificar a unos 30.000 cerdos sanos situados cerca del foco de la peste porcina
  5. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  6. Un audio tras el crimen y una familia que advirtió a las autoridades sobre el maltrato a Lucas, el niño asesinado en Garrucha (Almería)