Lotería Nacional del Día de la Constitución | Comprueba el resultado del sorteo extraordinario de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado ganador de la Lotería Nacional (sorteo extraordinario Día de la Constitución) del 6 de diciembre.

El tradicional sorteo del sábado de Loterías y Apuestas del Estado celebra esta jornada una versión 'extraordinaria' de la Lotería Nacional con un premio de 15 millones de euros. Descubre el resultado en laSexta.

Un nuevo sorteo de la Lotería Nacional se pone en marcha este sábado, ¡pero este 6 de diciembre llega con sorteo extraordinario! Loterías y Apuestas del Estado celebra así el Día de la Constitución española repartiendo un premio especial de 15 millones de euros a un solo décimo.

El sorteo se celebrará (como de manera habitual) a las 13:00 horas desde el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples. Por un precio de 15 euros el décimo, los participantes de este sorteo extraordinario de la Lotería Nacional podrían disfrutar de parte de los 105 millones de euros que se han distribuirán en la lista de premios preparada para este sorteo.

Así, si quieres saber si has resultado ganador de su premio especial acumulado, repasa los números ganadores del sorteo de este 6 de diciembre:

Número del primer premio: pendiente de confirmación

Número del segundo premio: pendiente de confirmación

Reintegros: pendiente de confirmación

Lista de premios

Con el 70% de la emisión destinada a premios (un total de 105.000.000 euros), esta es la lista de premios del sorteo extraordinario de Lotería Nacional 'Día de la Constitución':

Un Premio Especial Acumulado de 15.000.000 de euros a un solo décimo.

a un solo décimo. Un Primer Premio de 1.300.000 euros por serie.

por serie. Un Segundo Premio de 250.000 euros por serie.

por serie. 3.485.100 premios.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

