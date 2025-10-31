La Grossa de la Castanyada 2025 | Comprueba los resultados y la lista de premios del 31 de octubre.

La lotería catalana celebra hoy su tradicional sorteo de La Grossa por el día de la castanyada . Comprueba los resultados y todos los premios en laSexta.com.

Todo listo en Cataluña para celebrar este 31 de octubre, noche de Halloween, como antesala a la tradicional castanyada o Día de Todos los Santos. Mientras las castañas y los panellets llenan las mesas, Loteries de Catalunya ya tiene todo preparado para su Grossa de la Castanyada, el sorteo que reparte ilusión y premios cada mes de octubre.

Este año la Grossa celebra su sorteo en la noche del 31 de octubre, desde sede central de Loteries de Catalunya a partir de las 21:00 horas. Una cita más íntima que la famosísima Grossa de Cap d'Any, pero que cada año gana más adeptos. La Grossa de la Castanyada 2025 llega para repartir suerte, tradición y una pizca de magia otoñal.

Con un precio de 5 euros el billete, tanto si juegas por ilusión como por costumbre, estarás participando para ganar hasta 500.000 euros, porque nunca se sabe cuándo la Grossa puede llamar a tu puerta… ¡y quizás te pille con las castañas en el horno!

Resultados del la Grossa de la Castanyada 2025

Primer premio: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Segundo premio: pendiente de confirmación

pendiente de confirmación Tercer premio: pendiente de confirmación

Lista de premios de la Grossa de la Castanyada

Los premios principales se distribuyen en varias categorías, según el número y las aproximaciones premiadas: hay premios a las terminaciones coincidentes y reintegros parciales, que permiten recuperar el importe jugado si tu número comparte las últimas cifras con alguno de los ganadores principales.

¿Hasta cuándo se puede cobrar un premio?

Los boletos premiados tienen un plazo de caducidad de 90 días naturales a partir del día siguiente al sorteo. Pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca automáticamente.

Si el premio es inferior a 2.000 euros, puede cobrarse directamente en cualquier punto de venta. Para importes superiores, los pagos se realizan a través de las entidades financieras colaboradoras de Loteries de Catalunya.