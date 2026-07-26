GORDO (La Primitiva) | Resultado del sorteo de hoy, domingo 26 de julio de 2026

Resultado y premios del sorteo del Gordo de La Primitiva (domingo)

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 26 de julio de 2026.

Para este domingo 26 de julio de 2026, día en que España juega la final de la Mundial contra Argentina, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: 08 22 38 39 46

Número clave: 0

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el de la Bonoloto y el del Sueldazo de la ONCE.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).