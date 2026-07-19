Ahora

Juegos ONCE

Comprueba los premios del Triplex de la ONCE del domingo 19 de julio de 2026

Comprueba en laSexta.com los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo 19 de julio de 2026.

Consulta los números premiados del Triplex de la ONCE del domingo Consulta los números premiados del Triplex de la ONCE del domingolaSexta

Para este domingo 19 de julio de 2026, día en que España juega la final de la Mundial contra Argentina, los resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex son:

  • Primer sorteo (10:00h): pendiente de sorteo
  • Segundo sorteo (12:00h): pendiente de sorteo
  • Tercer sorteo (14:00h): pendiente de sorteo
  • Cuarto sorteo (17:00h): pendiente de sorteo
  • Quinto sorteo (21:15h): pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Super Once.

_______

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. De Johannesburgo a Nueva York: el largo y sinuoso camino de 16 años de España hasta su segunda final de Mundial
  2. El encuentro más tenso del Mundial: Trump y Sánchez se ven las caras en Nueva York gracias al fútbol
  3. El viento, el mayor enemigo del incendio de Orés: varios pueblos en prealerta ante un fuego que ya ha calcinado 16.000 hectáreas
  4. España se asfixia cada vez más: llega la tercera ola de calor con temperaturas de hasta 47 grados
  5. Irán promete "lecciones inolvidables para el gran Satán" tras acusar a EEUU de matar a 50 personas en una semana
  6. El mayor relato de propaganda de la dictadura cumple 90 años: así reescribió Franco la Guerra Civil