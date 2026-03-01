Ahora

El GORDO de La Primitiva | Resultado y premios del sorteo del domingo 1 de marzo de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 28 de febrero pone en juego 5,2 millones de euros para su principal ganador.

Para este domingo 1 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva, con un bote de 5,2 millones de euros, son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonolotoy el Sueldazo del domingo.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

