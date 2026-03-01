Ahora

Último 'Sueldazo' de la semana

[ONCE] Comprobar resultado del sorteo del Sueldazo del domingo 1 de marzo de 2026

Comprueba en laSexta.com el el resultado ganador del Sueldazo de la ONCE para este sábado, primer día del mes de marzo.

Comprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingoComprueba el número premiado del Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE de este domingolaSexta

Para este domingo 1 de marzo de 2026, los resultados del sorteo del Sueldazo de la ONCE son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número de serie: pendiente de sorteo
Los acertantes del número se llevan 20.000 euros, mientras que los que acierten también la serie reciben el gran premio de 300.000 euros más 5.000 al mes durante 20 años. Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:
  • Número: pendiente de sorteoSerie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo
  • Número: pendiente de sorteo Serie: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes revisar los resultados del Triplex y del Super Once, así como los de la Bonoloto.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Las 6 de laSexta

  1. Ataque de EEUU e Israel a Irán, en directo | Trump asegura que los nuevos líderes de Irán quieren dialogar: "Han esperado demasiado"
  2. Irán, dividida: la población toma las calles entre celebraciones y lloros por la muerte del líder supremo Jamenei
  3. Los efectos económicos del ataque a Irán: sube el petróleo, el peligro con las desalinizadoras y el riesgo en los fertilizantes
  4. Los partidos sacan a los 'escenarios' a sus 'mejores políticos' ante las elecciones en Castilla y León, con Ayuso insistiendo en que le "gusta la fruta"
  5. Viviendas vacías, buzones llenos y 30 propietarios con parentesco entre ellos: el nuevo escándalo de las VPP de Alicante
  6. Llega la borrasca Regina: el temporal dejará hasta lluvia de barro en España