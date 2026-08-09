Gordo de La Primitiva de hoy | Resultado del sorteo de hoy, domingo 9 de agosto de 2026

Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo. Comprueba el resultado del sorteo del 9 de agosto de 2026.

Para este domingo 9 de agosto de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva son:

Combinación ganadora: 22 25 28 31 32

Número clave: 7

Además, también puedes revisar los resultados del Triplex, del Super 11 de la ONCE y de la Bonoloto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

_______

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)