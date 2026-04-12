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Bote: 5,3 millones de euros

Gordo de La Primitiva de hoy | Comprobar el resultado del sorteo del domingo 12 de abril de 2026

El Gordo de La Primitiva vuelve un domingo más para celebrar su tradicional sorteo, que este 12 de abril pone en juego 5,3 millones de euros para su principal ganador.

Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)Comprobar los premios del sorteo de hoy del Gordo de La Primitiva (domingo)laSexta

Para este domingo 12 de abril de 2026, los resultados del sorteo del Gordo de La Primitiva, con un bote de 5,3 millones de euros, son:

  • Combinación ganadora: pendiente de sorteo
  • Número clave: pendiente de sorteo

Además de estos, también puedes comprobar los resultados del Triplex y del Super Once, así como el del Sueldazo de la ONCE y el de la Bonoloto.

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*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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